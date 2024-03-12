((الأصدقاء)) تضاعف إنتاجها من الزبادى خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال على برناق، رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان، إنَّ الشركة ضاعفت الطاقة الإنتاجية الخاصة بمنتج الزبادى إلى 10 أطنان يومياً، خلال شهر رمضان، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قِبل المستهلكين.
تابع أن سعر المنتجات ما زال ثابتاً، كما سيتم تقديم عروض ترويجية، خلال الشهر الجارى، فى المنافذ البيعية التابعة للشركة، وفى العديد من السلاسل التجارية المعروفة التى يتم طرح المنتجات بها مثل هايبر وان، ومترو، وخير زمان، وسعودى.
موضوعات متعلقة
((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات 467 مليون دولار صادرات مصر الزراعية فى يناير الماضى تراجعات بأسعار البن بعد تحريك سعر الدولار فى البنوك
أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن ((الأصدقاء)) لديها مصنع بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية 10 أطنان لكل من الجبنة والزبادى يومياً، و5 أطنان من اللبن المبستر والحلويات المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة لديها نحو 180 منتجاً من مشتقات الألبان جميعها تعتمد على اللبن الجاموسى الطبيعى.
بدأت شركة الأصدقاء عملها فى عام 1950 بمزرعة تسمين ماشية تعتمد على تغذية الماشية بكل الطرق الصحية التى تضمن سلامة اللبن كمنتج رئيسى يشتق منه كل المنتجات الأخرى ثم بدأت فى التوسع بمركز لتجميع الألبان ومصنع للجبنة.
أوضح ((برناق))، أن الشركة تعتمد على مركز تجميع الألبان التابع لها بمحافظة القليوبية لتوفير اللبن اللازم لعملية التصنيع بطاقة 40 طناً يومياً، كما تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال العام المقبل.
تابع أن الشركة لديها تعاقدات تصديرية لبعض منتجاتها من الأجبان القريش والملح الخفيف لدولتى السعودية والإمارات، وستبدأ فى الشحن فى شهر يونيو المقبل، لتستكمل النشاط الذى بدأته بالتصدير للسودان العام الماضى، بكميات تتراوح بين 40 و50 ألف طن خلال نهاية العام الماضى.
ذكر أن الشركة لديها نحو 17 منفذاً بيعياً لمنتجاتها فى الوقت الحالى بمحافظة الجيزة ومن المستهدف افتتاح 25 فرعاً خلال العام الحالى بمحافظة القاهرة باستثمارات 50 مليون جنيه وستكون البداية بخمسة فروع فى التجمع الخامس، كما تستهدف الشركة التوسع فى محافظات أخرى على مراحل متتالية.
أشار إلى أن الشركة اعتمدت على المنتج المحلى كبديل للمستورد مع تفاقم أزمة الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج، موضحاً أن المنتج المحلى قادر على منافسة نظيره المستورد وبنفس الجودة وبسعر أقل.
MENAFN12032024000202011048ID1107968098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.