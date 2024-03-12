((الأصدقاء)) تضاعف إنتاجها من الزبادى خلال شهر رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) قال على برناق، رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان، إنَّ الشركة ضاعفت الطاقة الإنتاجية الخاصة بمنتج الزبادى إلى 10 أطنان يومياً، خلال شهر رمضان، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قِبل المستهلكين.

تابع أن سعر المنتجات ما زال ثابتاً، كما سيتم تقديم عروض ترويجية، خلال الشهر الجارى، فى المنافذ البيعية التابعة للشركة، وفى العديد من السلاسل التجارية المعروفة التى يتم طرح المنتجات بها مثل هايبر وان، ومترو، وخير زمان، وسعودى.

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أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن ((الأصدقاء)) لديها مصنع بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية 10 أطنان لكل من الجبنة والزبادى يومياً، و5 أطنان من اللبن المبستر والحلويات المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة لديها نحو 180 منتجاً من مشتقات الألبان جميعها تعتمد على اللبن الجاموسى الطبيعى.

بدأت شركة الأصدقاء عملها فى عام 1950 بمزرعة تسمين ماشية تعتمد على تغذية الماشية بكل الطرق الصحية التى تضمن سلامة اللبن كمنتج رئيسى يشتق منه كل المنتجات الأخرى ثم بدأت فى التوسع بمركز لتجميع الألبان ومصنع للجبنة.

أوضح ((برناق))، أن الشركة تعتمد على مركز تجميع الألبان التابع لها بمحافظة القليوبية لتوفير اللبن اللازم لعملية التصنيع بطاقة 40 طناً يومياً، كما تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال العام المقبل.

تابع أن الشركة لديها تعاقدات تصديرية لبعض منتجاتها من الأجبان القريش والملح الخفيف لدولتى السعودية والإمارات، وستبدأ فى الشحن فى شهر يونيو المقبل، لتستكمل النشاط الذى بدأته بالتصدير للسودان العام الماضى، بكميات تتراوح بين 40 و50 ألف طن خلال نهاية العام الماضى.

ذكر أن الشركة لديها نحو 17 منفذاً بيعياً لمنتجاتها فى الوقت الحالى بمحافظة الجيزة ومن المستهدف افتتاح 25 فرعاً خلال العام الحالى بمحافظة القاهرة باستثمارات 50 مليون جنيه وستكون البداية بخمسة فروع فى التجمع الخامس، كما تستهدف الشركة التوسع فى محافظات أخرى على مراحل متتالية.

أشار إلى أن الشركة اعتمدت على المنتج المحلى كبديل للمستورد مع تفاقم أزمة الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج، موضحاً أن المنتج المحلى قادر على منافسة نظيره المستورد وبنفس الجودة وبسعر أقل.