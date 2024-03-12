انفراجة متوقعة بسداد أقساط معيدى التأمين بعد إصلاح سعر الصرف

MENAFN - Al-Borsa News) توقع مسئولون بشركات التأمين أن تسهم الإصلاحات الأخيرة، التى أعلنها البنك المركزى للقضاء على أزمة العملة، وتوحيد سعر الصرف، فى حدوث انفراجة طال انتظارها بالقطاع لسداد مستحقات معيدى التأمين بالخارج.

وشدد مسئولو القطاع على ضرورة أن يتصدر قطاع التأمين القطاعات ذات الأولوية على أجندة البنوك فى توفير العملة الأجنبية؛ لضمان التزام القطاع بسداد مستحقات شركات الإعادة العالمية.

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قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين مصر، إنَّ قرارات البنك المركزى من شأنها أن تسهم فى تحرير سعر الصرف الذى سيساعد على زيادة قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية التى يتم استخدامها فى سداد مستحقات معيدى التأمين.

أضاف ((الزهيرى))، أنه يجب النظر إلى هذه القرارات فى ظل توقيع عقود مشروع رأس الحكمة، وردود الأفعال الإيجابية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فضلاً عن الإعلان عن مشروعات أخرى جارٍ مناقشتها مع الحكومة من جانب مستثمرين أجانب، معتبراً أن كل تلك الإجراءات ستسهم فى استقرار سعر الصرف، وخلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم، وهى كلها إيجابيات للاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن قطاع التأمين سيحقق استفادة كبيرة من تحسن أحوال الاقتصاد المصرى بصفة عامة، فضلاً عن توقعات زيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين والتى تخطت مبلغ 220 مليار جنيه؛ نتيجة تلك الإجراءات.

وتسهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.

وتلتزم شركة التأمين بأن تدفع لمعيد التأمين الجزء المتفق عليه بينهما من الأقساط التى تستوفيها من المؤمن له وذلك وفق العقد الشامل المبرم بينهما بالدولار وعلى أقساط ربع سنوية.

من جانبه، قال حامد محمود، رئيس لجنة إعادة التأمين باتحاد شركات التأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، إنَّ قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بالإيجاب على قطاع التأمين من خلال توافر الحصيلة الدولارية اللازمة لسداد حصص معيدى التأمين بالخارج.

أضاف ((محمود))، أن شركات إعادة التأمين العالمية أعلنت أكثر من مرة تضررها من تأخر شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى فى سداد المستحقات الخاصة بأقساط الإعادة والتى يتم سدادها كأقساط ربع سنوية بالدولار الأمريكى نتيجة تأخر الأخيرة فى توفير وتدبير العملة الصعبة الأزمة لسداد تلك المستحقات. وطالب البنوك بوضع شركات التأمين على قائمة القطاعات التى سيتم توفير الدولار لها لسداد التزاماتها خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، ألمح رئيس اللجنة إلى أن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك قد يؤثر بالسلب على الطاقات الاستيعابية للشركات باتفاقات إعادة التأمين السارية بالجنيه المصرى حالياً؛ نتيجة انخفاض قيمة الأخير بنسبة تصل لنحو 30% بعد تحرير سعره.

وقال ((محمود))، إنَّ شركات التأمين التى ستجدد اتفاقياتها للعام المالى المقبل يجب أن تأخذ فى الاعتبار زيادة طاقاتها الاستيعابية بالأخطار المختلفة لتجاوز فجوة الانخفاض المستمر الجنيه أمام الدولار.

وقال خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة سلامة للتأمين التكافلى مصر، إنَّ قرارات البنك المركزى الأخيرة تصب فى صالح قطاع التأمين، وتسهم فى القضاء على المشكلة التى عانى منها لفترات طويلة فى تدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين العالمية.

أضاف ((نامى))، أن صعوبة تحويل مستحقات معيد التأمين كادت تفقد السوق المصرى المزايا التى كان يعول عليها الكثير من معيدى التأمين فى امتداد علاقاته مع شركات السوق المصرى، خاصة فى ظل صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على سوق إعادة التأمين العالمى.

وتوقع ((نامى)) وجود انفراجة متوقعة للشركات فى سداد متأخراتها لشركات الإعادة مع توفر السيولة، فضلاً عن تحسن شروط اتفاقياتها الفترة المقبلة؛ نتيجة توقع رفع المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة.