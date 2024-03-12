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صندوق النقد يعلن الموافقة على ترتيبات الإصلاح الاقتصادي لغينيا بيساو

3/12/2024 2:22:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على السياسات الاقتصادية والمالية لغينيا بيساو والتي يمكن أن تدعم الموافقة على الاستعراضيين الرابع والخامس ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اختتام الاستعراضيين الرابع والخامس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المقرر مبدئيًا في منتصف مايو المقبل، يسمح بصرف 8.2 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب الترتيب إلى 25.9 مليون دولار.

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وأكد صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في غينيا بيساو بلغ 4.3% العام الماضي، كما سجل متوسط التضخم الرئيسي 7.2% وكاد يصل إلى رقمين بدون تخفيضات ضريبية على الوقود والغذاء، ودعم أسعار الأرز في أواخر عام 2023.

وأوضح تسجيل عجز الحساب الجاري 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس صدمة شديدة في معدلات التبادل التجاري.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107968096

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