صندوق النقد يعلن الموافقة على ترتيبات الإصلاح الاقتصادي لغينيا بيساو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على السياسات الاقتصادية والمالية لغينيا بيساو والتي يمكن أن تدعم الموافقة على الاستعراضيين الرابع والخامس ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اختتام الاستعراضيين الرابع والخامس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المقرر مبدئيًا في منتصف مايو المقبل، يسمح بصرف 8.2 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب الترتيب إلى 25.9 مليون دولار.
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وأكد صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في غينيا بيساو بلغ 4.3% العام الماضي، كما سجل متوسط التضخم الرئيسي 7.2% وكاد يصل إلى رقمين بدون تخفيضات ضريبية على الوقود والغذاء، ودعم أسعار الأرز في أواخر عام 2023.
وأوضح تسجيل عجز الحساب الجاري 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس صدمة شديدة في معدلات التبادل التجاري.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968096
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