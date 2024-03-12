صراع الشرق الأوسط يُبرز نقاط ضعف شبكات الإنترنت في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) يسلط الصراع في الشرق الأوسط، الضوء على واحدة من أعمق نقاط الضعف في شبكة الإنترنت بالبحر الأحمر.

ومعظم حركة الإنترنت بين أوروبا وشرق آسيا تمر عبر كوابل تحت البحر ، تتجمع في مضيق في الطرف الجنوبي منه.

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هذا النقطة الضيقة طويلة المدى معرضة لمخاطر البنية التحتية للاتصالات بسبب حركة السفن المزدحمة، مما يرفع احتمالية أن تسقط مرساة بطريق الخطأ وتصيب كابلاً.

أدت هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى جعل المنطقة أكثر خطورة، حسب ما نقلته“وول ستريت جورنال”.

وجاءت أحدث علامة تحذير في 24 فبراير، عندما توقفت فجأة ثلاثة كابلات إنترنت بحرية تمر عبر المنطقة ، عن الخدمة في أسواقها، ولم يؤد العطل إلى قطع الاتصال بأي بلد، ولكن أدى إلى تدهور خدمة الويب في الهند وباكستان وبعض مناطق شرق أفريقيا، حسبما قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة“كينتيك” لأبحاث الشبكات.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع، في حين أشار بعض خبراء الاتصالات إلى سفينة روبيما التي هجرها طاقهما بعد تعرضها لهجوم الحوثيين في 18 فبراير، وكانت السفينة المعطلة تنجرف في المنطقة لأكثر من أسبوع حتى بعد أن أسقطت مرساتها لتغرق في وقت لاحق.

وأصدرت وزارة الاتصالات المدعومة من الحوثيين في صنعاء بياناً، تنفي فيه مسؤوليتها عن فضل الكابلات البحرية، وأكد البيان أن الحكومة حريصة على إبقاء جميع كابلات الاتصالات البحرية بعيدة عن أي مخاطر محتملة، ولم تعلق الوزارة على هجوم روبيمار.

وقالت شركة“سيكوم”، ومقرها مويشيوس، وهي الشركة المالكة للكابلات، والتي تمتلك أحد الخطوط المتضررة، إن إصلاح الكبل يتطلب قدراً لا بأس به من التنسيق اللوجستي.

وقالت رئيسة التسويق كلوديا فيرو، إن الإصلاحات يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الربع الثاني، رغم أن التعقيدات المتعلقة بالتصاريح والاضطرابات الإقليمية وظروف الطقس قد تؤثر على هذا الجدول الزمني.

وقالت فيرو:“يعتقد فريقنا أنه من المعقول أن تكون الكابلات قد تأثرت بسبب المرأة.. لكن هذا لم يتم تأكيده بعد”.

وتجعل السرعة البطيئة لسفن مد الكابلات ، من إنشاء خطوط جديدة بالقرب من المياه المتنازع عليها مهمة خطيرة ومكلفة.

وارتفعت تكلفة تأمين بعض سفن مد الكابلات بالقرب من اليمن في وقت سابق هذا العام، إلى حوالي 150 ألف دولار يومياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتزيد النزاعات في اليمن التي استمرت لما يقارب عقد من الزمن الأمور تعقيداً، ويسيطر المتمردون الحوثيون على جزء كبير من البلاد على طول البحر الأحمر، في حين تسيطر حكومة البلاد المعترف بها دولياً على الشرق.

وقامت الشركات التي تبني كوابل في المنطقة بطلب تراخيص من الجهات التنظيمية على كلا الجانبين من الصراع، لتجنب إثارة غضب أي من السلطات، وفقاً لمصادر مطلعة على المسألة.

وإلى جانب ذلك، تهدد التكلفة المتزايدة لممارسة الأعمال الجهود التي يبذلها عمالقة التكنولوجيا لتوسيع الإنترنت، ويمر نظام“بلو رامان”، المدعوم من قبل“جوجل”، وكابل“2 أفريقيا” الخاص بـ”فيسبوك” عبر المنطقة، ولا يزال قيد الإنشاء.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم مشروعان آخران تدعمهما شركات الاتصالات ببناء خطوط عبر البحر الأحمر.

وتتحرك معظم حركة البيانات العابرة للقارات عبر الإنترنت عن طريق البحر وفقاً لشركة أبحاث الشبكات“تيلي جيوجرافي”، ويمكن أن تكون الكابلات البحرية أبسط وأقل تكلفة.

أبلغ مشغلو الكابلات عن حوالي 150 خطأ في الخدمة سنويًا، معظمها بسبب الأضرار العرضية الناجمة عن الصيد وسحب المرساة، وفقًا للجنة الدولية لحماية الكابلات، وهي مجموعة صناعية مقرها المملكة المتحدة.

وقال رايان ووبشال، المدير العام للجنة الدولية لحماية الكابلات،“إن وجود مسارات بديلة حول المناطق المزدحمة مثل البحر الأحمر كان دائمًا أمرًا مهمًا، رغم أنه ربما يتضخم في أوقات الصراع”.

وقد فكرت العديد من شركات الإنترنت في طرق تنويع اتصالاتها بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

على سبيل المثال، يمكن للطرق عبر المملكة العربية السعودية أن تلتف حول المياه المحيطة باليمن تمامًا.

لكن العديد من الهيئات التنظيمية الوطنية تفرض رسوما عالية أو تفرض عقبات أخرى تجعل الالتزام بالمسارات المجربة والحقيقية أكثر جاذبية.

وقال ووبشال:“إن الصناعة، كما هو الحال مع أي صناعة، تتفاعل مع الظروف المفروضة عليها، والتوجيه في المياه اليمنية هو نتيجة لذلك”.