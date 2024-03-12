مؤشرات الأسهم الأوروبية تحقق مستويات قياسية مع تباطؤ التضخم في ألمانيا

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ يونيو 2021، عندما بلغ 2.4%.
وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% عند 506.5 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي السابع منذ بداية العام، بدعم من مكاسب قطاعات السيارات والبنوك والتكنولوجيا والتعدين.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% عند 7747 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند إغلاق قياسي بلغ 8087 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 1.25% عند 17965 نقطة (الإغلاق القياسي الثالث هذا الشهر).
وأفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بلغ 2.5% في فبراير، وهو ما يعد تباطؤًا من 2.9% في يناير و3.7% في ديسمبر، بدعم من تراجع أسعار منتجات الطاقة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 3.9% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين نوفمبر ويناير، لكنه انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968094
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