مؤشرات الأسهم الأوروبية تحقق مستويات قياسية مع تباطؤ التضخم في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ يونيو 2021، عندما بلغ 2.4%.

وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% عند 506.5 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي السابع منذ بداية العام، بدعم من مكاسب قطاعات السيارات والبنوك والتكنولوجيا والتعدين.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% عند 7747 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند إغلاق قياسي بلغ 8087 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 1.25% عند 17965 نقطة (الإغلاق القياسي الثالث هذا الشهر).

وأفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بلغ 2.5% في فبراير، وهو ما يعد تباطؤًا من 2.9% في يناير و3.7% في ديسمبر، بدعم من تراجع أسعار منتجات الطاقة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 3.9% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين نوفمبر ويناير، لكنه انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي.

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