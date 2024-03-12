إس آند بي تخفض توقعاتها لأسعار النفط الخام في عام 2025 وما بعده

(MENAFN
- Al-Borsa News)
راجعت“ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز” أسعار المواد الهيدروكربونية وخفضت توقعاتها لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، خلال عام 2025 والسنوات اللاحقة، بسبب فائض العرض المتوقع.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي، تخفيض“إٍس آند بي” توقعاتها لأسعار خامي برنت ونايمكس عند 80 دولارًا للبرميل و75 دولارًا للبرميل من 85 دولارًا و80 دولارًا خلال أعوام 2025 و2026 و2027 وما بعده.
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بينما ثبتت الوكالة توقعاتها لأسعار خامي نايمكس الأمريكي وبرنت القياسي عند 80 دولارًا و85 دولارًا لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية وخفض الإمدادات من“أوبك+”، مما يدعم أسعار النفط.
واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، بأن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة ضعيفة في 2024، في حين يتلقى المعروض دعمًا من الإنتاج في أمريكا الشمالية، على الرغم من خفض الإمدادات من قبل“أوبك+”.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968093
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