إس آند بي تخفض توقعاتها لأسعار النفط الخام في عام 2025 وما بعده

MENAFN - Al-Borsa News) راجعت“ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز” أسعار المواد الهيدروكربونية وخفضت توقعاتها لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، خلال عام 2025 والسنوات اللاحقة، بسبب فائض العرض المتوقع.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي، تخفيض“إٍس آند بي” توقعاتها لأسعار خامي برنت ونايمكس عند 80 دولارًا للبرميل و75 دولارًا للبرميل من 85 دولارًا و80 دولارًا خلال أعوام 2025 و2026 و2027 وما بعده.

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بينما ثبتت الوكالة توقعاتها لأسعار خامي نايمكس الأمريكي وبرنت القياسي عند 80 دولارًا و85 دولارًا لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية وخفض الإمدادات من“أوبك+”، مما يدعم أسعار النفط.

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، بأن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة ضعيفة في 2024، في حين يتلقى المعروض دعمًا من الإنتاج في أمريكا الشمالية، على الرغم من خفض الإمدادات من قبل“أوبك+”.

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