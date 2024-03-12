محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محللون إن الخسائر الحادة في سهم شركة“آبل” منذ بداية العام، يبدو أنها وصلت به إلى أعلى ذروة بيع، بعد سلسلة من الأخبار السلبية بما ذلك انخفاض مبيعات“أيفون” في الصين.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع السهم بنسبة 0.15% إلى 173.03 دولار، بعدما لامس 173.47 دولار في وقت سابق.

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ومع ذلك، ما زال السهم بعيدًا عن مستواه القياسي المسجل في ديسمبر عند 199.62 دولار، وتبلغ خسائره منذ بداية العام أكثر من 10%، مدفوعة بسلسلة خسائر استمرت 7 جلسات متتالية قبل أن يبدأ صعودًا محدودًا الجمعة الماضي.

خلال سلسلة الخسائر الأخيرة، خسر السهم أكثر من 7% من قيمته، ومحا ما يزيد على 200 مليار دولار من القيمة السوقية لـ“آبل”، التي فقدت بالفعل مكانتها كأكبر شركة في العالم لصالح“مايكروسوفت”.

وكتب“مايكل تومي”، رئيس قسم التداول في شركة“جيفريز” في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي:“في مرحلة ما، ستكون هذه الكراهية أكثر من اللازم، حيث إن أعلى ذروة لعمليات البيع خلال ست سنوات، هي مكان جيد للبدء (الآن)”.

وقال إن استمرار الأداء الضعيف للسهم طويلًا مقارنة بمؤشر“ناسداك 100” كان ملحوظًا، مشيرًا إلى أن تحليل صفقات التداول الذي أجرته“جيفريز” يوضح أن سهم“آبل” وصل لأعلى ذروة بيع منذ أوائل 2018.

فيما كتب محللو شركة“بيسبوك إنفستمنت” في منشور على“إكس” إن سهم شركة“آبل” أقل من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا، وأنه بلغ ذروة بيع غير مسبوقة منذ 16 مارس 2020 في خضم الانهيار المتزامن مع الجائحة.

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