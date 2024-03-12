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تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

3/12/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.04%، ليستقر بذلك عند 12.846.52 نقطة.

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من جانبه، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,12% إلى 1.044.64 نقطة.

كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.13% إلى 946.86 نقطة.

من جهته، خسر“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.15% إلى 1.098.52 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، تراجعا بنسبة 0.14% إلى 11.900.58 نقطة، وبنسبة 0.09% إلى 10.771.01 نقطة.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107968091

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