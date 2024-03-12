تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.04%، ليستقر بذلك عند 12.846.52 نقطة.
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من جانبه، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,12% إلى 1.044.64 نقطة.
كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.13% إلى 946.86 نقطة.
من جهته، خسر“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.15% إلى 1.098.52 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، تراجعا بنسبة 0.14% إلى 11.900.58 نقطة، وبنسبة 0.09% إلى 10.771.01 نقطة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968091
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