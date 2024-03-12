وزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي اليوم الثلاثاء عن تطلع بلادها لزيادة حجم الاستثمارات الايطالية في تونس؛ خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والزراعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد التونسية خلال مباحثات عقدتها مع السفير الايطالي لدى بلادها أليساندرو بروناس حول سبل تعزيز أوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين الصديقين؛ خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و كذلك الاستثمار والشراكة بالإضافة إلى زيادة برامج التعاون الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان لوزارة الاقتصاد التونسية.
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من جانبه، أكد السفير الايطالي لدى تونس إلتزام حكومة بلاده بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، مشيرا إلى الاهتمام الذي تحظى به تونس لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968090
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