وزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا

MENAFN - Al-Borsa News) أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي اليوم الثلاثاء عن تطلع بلادها لزيادة حجم الاستثمارات الايطالية في تونس؛ خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والزراعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد التونسية خلال مباحثات عقدتها مع السفير الايطالي لدى بلادها أليساندرو بروناس حول سبل تعزيز أوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين الصديقين؛ خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و كذلك الاستثمار والشراكة بالإضافة إلى زيادة برامج التعاون الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان لوزارة الاقتصاد التونسية.

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من جانبه، أكد السفير الايطالي لدى تونس إلتزام حكومة بلاده بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، مشيرا إلى الاهتمام الذي تحظى به تونس لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية.

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