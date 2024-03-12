انتاج: 6.4 مليون شخص في الاردن لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لوحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن 91 % من الأردنيين متصلون بالإنترنت.



وبحسب بيان لـ "إنتاج" اليوم الثلاثاء، أشار التقرير إلى أن 77% من الأشخاص في الأردن يفضلون الاتصال عبر الأجهزة الخلوية، مقارنة بـ 22 % يستخدمون أجهزة اللاب توب وأجهزة أخرى، وبلغت نسبة الذين يفضلون استخدام متصفح جوجل كروم 76 % في حين بلغ حجم مستخدمي نظام الأندرويد في الأردن 79% .



وبين أن حوالي 6.4 مليون شخص لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنسبة استخدام تصل إلى 56 % من سكان الأردن.



وأبرز التقرير بعض الاتجاهات المهمة بين الإناث في الأردن، إذ تبين أن النساء لا يفضلن بشكل كبير استخدام منصة "لينكد إن"، حيث سجلت نسبة استخدام للمنصة 33%.



وأظهرت البيانات تفضيلاً واضحًا لمنصة "سناب شات" بين الإناث، بنسبة استخدام تصل إلى 54 % ما يجعلها المنصة المفضلة لديهن، ويحظى "انستغرام" بشعبية كبيرة بين الإناث بنسبة استخدام 50 % في حين بلغت نسبة استخدام الإناث لمنصة اكس (تويتر سابقا) في الأردن 37% .

