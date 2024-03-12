بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت جمعية البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء بياناً، قالت فيه إنه حقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن نمواً بنسبة 2.7 % بأسعار السوق الثابتة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.وأوضح البيان أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أيلول الماضي بلغت 2.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي إلى 24.067 مليار دينار للربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 23.429 مليار لنفس الفترة في عام 2022.



وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.



وحقق قطاع الزراعة والغابات والصيد أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.9 % ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.1 % تلاه "قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.7 % ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه، بنسبة نمو 3.3 % ثم قطاع الخدمات المصرفية بنسبة نمو 3.1%.