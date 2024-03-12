الجيش الأميركي: سنقيم الرصيف البحري بغزة دون جنود على الأرض

الجيش الأميركي: سنقيم الرصيف البحري بغزة دون جنود على الأرض
التاريخ
3/12/2024 10:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الأميركي إن الرصيف البحري المزمع في قطاع غزة ستتم إقامته دون أن يكون لديه أي جنود على الأرض.
وأشار الجيش إلى أن 500 جندي سيشاركون في عملية بناء الرصيف البحري وإيصال المساعدات إلى القطاع.
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