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الجيش الأميركي: سنقيم الرصيف البحري بغزة دون جنود على الأرض

3/12/2024 10:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الأميركي إن الرصيف البحري المزمع في قطاع غزة ستتم إقامته دون أن يكون لديه أي جنود على الأرض.


وأشار الجيش إلى أن 500 جندي سيشاركون في عملية بناء الرصيف البحري وإيصال المساعدات إلى القطاع.

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