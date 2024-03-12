الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي تطلق خدماتها رسميا في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN / اعلنت شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي للتأمين عن إطلاق خدماتها رسمياً في محافظة رام الله والبيرة عبر فرعها الكائن في حي الماصيون، وستقدم خدماتها تدريجياً في محافظات الضفة الغربية والعاصمة القدس خلال الربع الثاني من العام الحالي عبر شبكة من الفروع الرئيسية في كل محافظة.

يذكر بانه تم تأسيس الشركة برأس مال فلسطيني خالص مقداره 15 مليون دولار أمريكي، وستعمل على تشغيل مئات الموظفين والوكلاء، لتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاع الزراعي حيث انها تقدم خدماتها برؤية الشريعة الإسلامية>

وبهذه المناسبة عبر احمد مشعشع مدير عام الشركة عن بالغ سروره وسعادته بإطلاق خدمات الشركة في محافظة رام الله والبيرة بالرغم من الظروف التي يمر بها الوطن وخاصة قطاع غزة حيث موعد انطلاقة الشركة كان بسبب رغبتنا في دعم حركة الاقتصاد والاستمرار في بناء الوطن حيث نعمل في التخطيط لنكون شركة التأمين التكافلية الأكثر تطورا في سوق التأمين الفلسطيني لنترقي بتجربة خدمات المواطن الفلسطيني.

