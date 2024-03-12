الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي تطلق خدماتها رسميا في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN / اعلنت شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي للتأمين عن إطلاق خدماتها رسمياً في محافظة رام الله والبيرة عبر فرعها الكائن في حي الماصيون، وستقدم خدماتها تدريجياً في محافظات الضفة الغربية والعاصمة القدس خلال الربع الثاني من العام الحالي عبر شبكة من الفروع الرئيسية في كل محافظة.
يذكر بانه تم تأسيس الشركة برأس مال فلسطيني خالص مقداره 15 مليون دولار أمريكي، وستعمل على تشغيل مئات الموظفين والوكلاء، لتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاع الزراعي حيث انها تقدم خدماتها برؤية الشريعة الإسلامية>
وبهذه المناسبة عبر احمد مشعشع مدير عام الشركة عن بالغ سروره وسعادته بإطلاق خدمات الشركة في محافظة رام الله والبيرة بالرغم من الظروف التي يمر بها الوطن وخاصة قطاع غزة حيث موعد انطلاقة الشركة كان بسبب رغبتنا في دعم حركة الاقتصاد والاستمرار في بناء الوطن حيث نعمل في التخطيط لنكون شركة التأمين التكافلية الأكثر تطورا في سوق التأمين الفلسطيني لنترقي بتجربة خدمات المواطن الفلسطيني.
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