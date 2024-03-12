مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث سير في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل / PNN / لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون اليوم في حادث سير شمال الخليل .
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير على الطريق الالتفافي بين بلدة بني نعيم وبلدة سعير شمال الخليل ، على الفور تحركت الشرطة للمكان وتبين أن الحادث نجم عن اصطدام
مركبتين الأمر الذي أدى إلى
مصرع شخصين مواطن 57 عاما و مواطنة 55 عاما و
عدة إصابات مختلفة
.
وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .
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