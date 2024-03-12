مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث سير في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN / لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون اليوم في حادث سير شمال الخليل .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير على الطريق الالتفافي بين بلدة بني نعيم وبلدة سعير شمال الخليل ، على الفور تحركت الشرطة للمكان وتبين أن الحادث نجم عن اصطدام

مركبتين الأمر الذي أدى إلى

مصرع شخصين مواطن 57 عاما و مواطنة 55 عاما و

عدة إصابات مختلفة

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وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .