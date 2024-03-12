الشيخ رائد صلاح: الأقصى حق إسلامي أبدي ثابت ولا يحق لأحد منع دخول المصلين إليه

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN/ أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، أن المسجد الأقصى المبارك هو حقنا الإسلامي والعروبي والفلسطيني الأبدي الثابت.

وشدد الشيخ رائد صلاح على أنه "لا يمكن لأحد أن يملك حق منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأننا أصحاب الحق الأصلي فيه".

وقال صلاح إن المسجد الأقصى لا يقبل تقسيمًا زمانيًا أو مكانيًا، ولنا الحق الأبدي في الصلاة بالمسجد في كل وقت.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان، وكسر الحصار المفروض عليه، والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاهه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك.

وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.



