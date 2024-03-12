الشيخ رائد صلاح: الأقصى حق إسلامي أبدي ثابت ولا يحق لأحد منع دخول المصلين إليه

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN/ أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، أن المسجد الأقصى المبارك هو حقنا الإسلامي والعروبي والفلسطيني الأبدي الثابت.
وشدد الشيخ رائد صلاح على أنه "لا يمكن لأحد أن يملك حق منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأننا أصحاب الحق الأصلي فيه".
وقال صلاح إن المسجد الأقصى لا يقبل تقسيمًا زمانيًا أو مكانيًا، ولنا الحق الأبدي في الصلاة بالمسجد في كل وقت.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان، وكسر الحصار المفروض عليه، والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاهه.
وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك.
وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.
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