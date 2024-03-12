Tuesday, 12 March 2024 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشيخ رائد صلاح: الأقصى حق إسلامي أبدي ثابت ولا يحق لأحد منع دخول المصلين إليه

3/12/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN/ أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، أن المسجد الأقصى المبارك هو حقنا الإسلامي والعروبي والفلسطيني الأبدي الثابت.

وشدد الشيخ رائد صلاح على أنه "لا يمكن لأحد أن يملك حق منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأننا أصحاب الحق الأصلي فيه".

وقال صلاح إن المسجد الأقصى لا يقبل تقسيمًا زمانيًا أو مكانيًا، ولنا الحق الأبدي في الصلاة بالمسجد في كل وقت.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان، وكسر الحصار المفروض عليه، والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاهه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك.

وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.


MENAFN12032024000205011050ID1107967102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث