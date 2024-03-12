انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/12/2024 10:09:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين بنسبة 0.21 % أمام الدولار ليصل عند 1.2792 دولار، وبنسبة 0.22% أمام اليورو عند 1.1701 يورو.
1.2792
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