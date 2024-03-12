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انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

3/12/2024 10:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين بنسبة 0.21 % أمام الدولار ليصل عند 1.2792 دولار، وبنسبة 0.22% أمام اليورو عند 1.1701 يورو.

1.2792

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