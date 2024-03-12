ارتفع معدل التضخم في أميركا خلال شباط الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة، خلال شهر شباط الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 % على أساس سنوي في شباط الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1% .



وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه المسجل في شهر كانون الثاني عند 0.4 % .



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8%.