ارتفع معدل التضخم في أميركا خلال شباط الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة، خلال شهر شباط الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 % على أساس سنوي في شباط الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1% .
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه المسجل في شهر كانون الثاني عند 0.4 % .
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8%.
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