Tuesday, 12 March 2024 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفع معدل التضخم في أميركا خلال شباط الماضي

3/12/2024 10:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة، خلال شهر شباط الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 % على أساس سنوي في شباط الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1% .


وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه المسجل في شهر كانون الثاني عند 0.4 % .


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8%.

MENAFN12032024000208011052ID1107967100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث