600 ألف مستفيد من مبادرات «اينوك»

أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تنظيم سلسلة من الأنشطة المجتمعية لدعم أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال شهر رمضان.



وتنظّم المجموعة مبادراتها الإنسانية السنوية بالتعاون مع متاجر «زووم» وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية، بهدف تعزيز الشعور بالتآزر والتضامن ونشر روح التسامح والعطاء بين أفراد المجتمع وموظفي المجموعة.

وعلى غرار كل عام، نظّمت المجموعة خلال الشهر الكريم سلسلة من المبادرات تشمل تعبئة وتوزيع منتجات البقالة، إضافة إلى توزيع صناديق الإفطار على أكثر من 500 ألف مستفيد بالتعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية» في إطار حملتها الرمضانية «رمضان أمان»، وإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتخصيص 10 آلاف وجبة إفطار لمساكن العمال و25 ألف مادة غذائية للأسر المحتاجة.



وسيتولى التوزيع متطوعون من مجموعة اينوك في مواقع مختلفة حول دولة الإمارات، وللعام الثاني على التوالي، تستضيف المجموعة أيضاً مبادرة إفطار سنوية مخصصة للمواطنين الإماراتيين المسنين.

ومن خلال التعاون مع جمعية «بيت الخير»، تعود المبادرة السنوية «ملابس» بهدف تشجيع موظفي اينوك على التبرع بالملابس الجديدة والمستعملة لدعم الأسر المحتاجة، كما تتبرع المجموعة بـ1000 أسطوانة غاز من «غاز الإمارات» للعائلات المحتاجة.

إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع من التبرع بوجبات إفطار صائم بقيمة (15 درهماً) وزكاة الفطر (25 درهماً) وكسوة العيد (100 درهم)، ولتسهيل القيام بالتبرعات، تتيح الحملة الخيرية هذا العام أيضاً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR» لإجراء التبرعات، كما سيتم وضع الرمز على جميع فناجين القهوة لدى متاجر «زووم» خلال شهر رمضان.

وتعاونت المجموعة مع مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، ومن خلال هذه المبادرة، يحظى موظفو اينوك بفرصة المشاركة في جلسة صنع مسبحات الصلاة، والتي سيتم تضمينها في صناديق منتجات البقالة التي يتم التبرع بها.





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