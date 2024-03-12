للمرة الأولى منذ سنوات .. مفاجأة في أسعار الدولار بالسوق السوداء بمصر

لأول مرة في السوق السوداء المصرية حدثت مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه، حيث تراجع سعر دولار السوق السوداء إلى أقل من سعره في البنوك.

وللمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء. وخلال التعاملات الأخيرة، أكد متعاملون، أنه جرى تداول الدولار عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهاً في بعض البنوك.

وقال أحد المسؤولين في شركة صرافة كبرى، إنه يوجد إقبال كبير وتزاحم بين العملاء على التنازل عن الدولار والنقد الأجنبي في فروع الشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف، والعزوف عن التعامل مع السوق السوداء بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان البنك المركزي أعلن يوم الأربعاء الماضي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليرتفع من نحو 30.94 جنيها إلى نحو 50 جنيها قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 49.1 جنيها خلال منتصف تعاملات بعض البنوك الأحد.

ويهدف البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف القضاء على فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك بهدف توحيد سعر الصرف.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد البنوك إن فروع البنك تشهد تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف بما ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي.

وجمعت أكبر 3 شركات صرافة تابعة لبنوك حكومية على مستوى الانتشار الجغرافي ما يعادل نحو 510 مليون جنيه من النقد الأجنبي بما يساوي (10.3 مليون دولار)، خلال أول 4 أيام تحرير سعر الصرف، مقابل جمود التدفقات في وقت سابق.

وعزز تحرير البنك المركزي سعر الصرف من موافقة صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرف، بجانب توقيع مصر مع الإمارات على صفقة استثمارية الشهر الماضي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على فجوة السعر التي وصلت إلى نحو 135% في أوقات سابقة بسبب قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.

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