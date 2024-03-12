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قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يصطدم بسيمبا

3/12/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ما يأتي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت الثلاثاء في القاهرة:

سيمبا (تنزانيا) - الأهلي (مصر)
مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) - بيترو دي لواندا (أنغولا)
الترجي (تونس) - أسيك ميموزا (ساحل العاج)
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)
وتقام مباراة الذهاب في 29 و30 مارس والإياب في 5-6 أبريل.


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