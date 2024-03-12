قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يصطدم بسيمبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
في ما يأتي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت الثلاثاء في القاهرة:
سيمبا (تنزانيا) - الأهلي (مصر)
مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) - بيترو دي لواندا (أنغولا)
الترجي (تونس) - أسيك ميموزا (ساحل العاج)
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)
وتقام مباراة الذهاب في 29 و30 مارس والإياب في 5-6 أبريل.
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