قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يصطدم بسيمبا

في ما يأتي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت الثلاثاء في القاهرة:

سيمبا (تنزانيا) - الأهلي (مصر)

مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) - بيترو دي لواندا (أنغولا)

الترجي (تونس) - أسيك ميموزا (ساحل العاج)

يونغ أفريكانز (تنزانيا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

وتقام مباراة الذهاب في 29 و30 مارس والإياب في 5-6 أبريل.







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