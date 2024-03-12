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التضخم الأساسي في أمريكا يفوق التوقعات للشهر الثاني على التوالي

3/12/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.

وتجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يناير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8%.

ويرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 0.4% عن يناير و3.2% عن العام الماضي، مدعوماً بأسعار البنزين.

وأكدت بلومبرغ، أن الأخبار الإيجابية الوحيدة من البيانات أن متوسط الدخل الأسبوعي الحقيقي في أمريكا لم يتغير في فبراير. وقد يفضل السوق التركيز على هذه النقطة وهذا خطأ. يبدو أن التضخم عالق في نطاق 3% بدلاً من 2%.

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