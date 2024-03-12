تحطم طائرة عسكرية روسية تحمل 15 شخصاً شمال شرق موسكو



أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إيل-76" على متنها ثمانية من أفراد طاقمها وسبعة ركاب في منطقة إيفانوفو بشمال شرق موسكو، في ثاني حادث من نوعه خلال العام الجاري.

وذكر تقرير أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه لم تتوفر في البداية معلومات عن مصير الأشخاص الخمسة عشر الذين كانوا على متن الطائرة،

وقالت وكالة إنترفاكس إن أحد محركات الطائرة الأربعة اندلعت فيه النيران عند الإقلاع، مضيفة أن خبراء الطيران توجهوا لتفقد الموقع.

وكانت طائرة نقل من طراز إيل-76 قد سقطت في منطقة بيلجورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في يناير الماضي.

وقالت السلطات الروسية حينئذ إن طائرة النقل أصيبت بصاروخ أطلق من الجانب الأوكراني من الحدود، مضيفة أن 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا على متنها عند سقوطها.

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