دورة ند الشبا الرياضية.. 600 لاعب ولاعبة يشاركون في منافسات البادل





يشارك 600 لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الإمارات في منافسات بطولة البادل ضمن النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية"، المقامة حاليا بمجمع ند الشبا تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وتتوزع فئات المشاركين على مختلف التصنيفات والمستويات الفنية لمسابقات البادل ما بين الهواة والمحترفين والرجال والسيدات والفرق والفردي، يتنافسون ضمن 5 فئات محلية وفئة واحدة دولية.

وانطلقت أمس الاثنين منافسات بطولة تحدي "ناس" لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، على صعيد منافسات دور الـ 16 من فئة التصنيف المحلي للإماراتيات سيدات، وفاز الثنائي نجلاء عيسى ونورا الهاشمي على الثنائي مريم المهيري وأمينة الهاشمي بنتيجة 6-0 للشوطين، كما فاز الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور على الثنائي شيخة طاهر وعلياء البوم بنفس النتيجة 6-0.

كما تأهل إلى دور الثمانية أيضًا كل من الثنائي نوف عمر وفاطمة العوضي، والثنائي سارة بن كاظم وشيخة الجناحي والثنائي ماريا إبراهيم، وعائشة شهدور.

وتنطلق منافسات بطولة الفئة الدولية رايز“FIP RISE” / رجال وسيدات يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الحالي، ويسمح فيها بالمشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات وكافة الدولة بمختلف القارات.

وعلى صعيد متصل تشهد بطولة تحدي الموانع إقبالًا كبيرًا على التسجيل من مختلف الجنسيات والأعمار حيث تعد من الرياضات الجديدة التي تمت إضافتها إلى منافسات النسخة الحالية، وتضم فئتين للرجال والسيدات.

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