انطلاقة قوية لمنافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم



استهل فريق "مدارس الإمارات الوطنية " حامل لقب النسختين الماضيتين من "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"، مشواره في النسخة الحالية من البطولة الحادية عشرة بالتعادل مع فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية" 2-2، بانطلاقة مباريات المجموعة الأولى مساء أمس، للمنافسات المقامة على ملاعب فندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقا، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري.

وبالمجموعة ذاتها تعادل فريق“مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي” 1-1، مع فريق "مكتب البعثات الدراسية".

وتتواصل منافسات البطولة غداً، حيث يلتقي فريق "مكتب الأمين العام"، مع فريق "مكتب شؤون المواطنين"، فيما يلتقي فريق "مركز جامع الشيخ زايد الكبير"، مع فريق "دائرة القضاء"، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة بالتعاون مع "أروما دي لاموري" للعطور، ونال ياسين الفتني، حارس مرمى فريق "مكتب البعثات الدراسية"، الجائزة، لمباراة فريقه مع "مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي"

كما نال يوسف أكيوض، مهاجم فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية"، جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل هدفين بمرمى فريق "مدارس الإمارات الوطنية".

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