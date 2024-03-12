القمزي يؤكد أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية بشأن مارسة الرياضة



أكد البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان تكتسب أهمية كبيرة لما لها من فوائد مهمة في المحافظة على الصحة واللياقة البدنية، ودورها الفعال في جودة الحياة الصحية، مشيراً إلى حرصه على ممارسة ركوب الدراجة الهوائية بشكل شبه يومي مع تمارين المشي نسبة لفوائدها المهمة في إنقاص الوزن وبناء العضلات.

وشدد القمزي على أهمية تعزيز مستوى الثقافة المجتمعية بأهمية ممارسة الرياضة، خاصة مع توافر الكثير من الخيارات التي تؤدي إلى التشجيع عليها، من بينها المماشي الرياضية المطاطية ذات المواصفات العالمية، والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة على مستوى الحدائق والمناطق المخصصة لممارسة رياضة المشي، والصالات المتخصصة في الأندية والمراكز الخاصة.

وقال " هناك درجة كبيرة من الوعي بأهمية الرياضة في تعزيز الحياة الصحية لأفراد المجتمع، والجهود البارزة والواضحة في توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة على مستوى الدولة ساهمت في تشجيع الفئات المجتمعية المختلفة على ممارسة الرياضة، مع ضرورة العمل على مراعاة تأثير الصيام على الجميع أثناء التمارين الرياضية، بما لا يؤدي إلى أضرار على صحة الفرد".

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