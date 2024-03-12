اتحاد ألعاب القوى.. معسكر إعداد داخلي بدبي استعداداً للخليجية الأولى

يستعد منتخب ألعاب القوى لخوض معسكر إعداد داخلي خلال عطلة المدارس المقبلة للاعبين واللاعبات قبل مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ويتضمن تدريبات متنوعة حسب نوعية الفئات المشاركة، بإشراف مدربي المنتخبات الوطنية.

وقال فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى إن بناء القاعدة السنية وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات والقدرات التنافسية، تعد من أهم أولويات الاتحاد التي عمل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتابعة وتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد، من خلال التأهيل والمعسكرات والمشاركات في البطولات القارية والدولية، والبطولات المحلية، مع توفير أفضل المتطلبات التي تؤسس لجيل واعد لمستقبل اللعبة في الدولة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل اختباراً مهماً للمنتخب، ومؤشر قياس لمدى تطور اللاعبين واللاعبات، خاصة أنهم سيواجهون منافسيهم الأقوياء من دول الخليج في مختلف الألعاب".

وأضاف " هناك أهمية بكل تأكيد بما تمثله البطولة الآسيوية من زخم تنافسي بمشاركة أفضل المنتخبات على مستوى القارة في المستويات الفنية والنتائج المميزة، لكن المهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو التركيز على الإعداد الجيد لمرحلة المشاركة في الألعاب الخليجية لأنها تعزز الجاهزية المطلوبة لكأس آسيا، وتمنح الثقة للاعبين واللاعبات الذين تم اختيارهم لهذه المشاركة، وفي نهاية الأمر فإن المشاركة في البطولتين تحملان قدراً كبيراً من الأهمية التي نعول عليها في الارتقاء بقدرات عناصر المنتخب".

وأثنى على التعاون البناء والإيجابي، والتفاعل الكبير من الأندية والمدربين مع خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة، موضحاً أن نجاح التجمعات الأسبوعية والمعسكرات خلال الفترة الماضية، كان لها أثر إيجابي ساهم بشكل واضح في تطور المستويات الفنية.

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