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نادي الوصل..إفطار صائم خلال الشهر الكريم

3/12/2024 9:18:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تقيم إدارة نادي الوصل، مشروع إفطار صائم في مقر النادي طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويتم من خلاله توزيع وتناول وجبات الإفطار بمشاركة 500 شخص تقريباً يومياً، بهدف إحياء سنة إفطار صائم بتوفير وجبة الإفطار للصائمين، ورفع المعاناة عن الكثير من الصائمين المحتاجين وعابري السبيل، ونشر التراحم والتكافل بين المسلمين، واكتساب أجر إفطار الصائم في رمضان.

وينتظر أن يشارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بالتواجد والمشاركة في المشروع، خلال فترة التوقف الدولي الحالية للمسابقات المحلية، لخوض منتخبنا الوطني الأول مواجهتين أمام منتخب اليمن، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتحرص إدارة نادي الوصل، على توفير كافة الأمور التنظيمية لتسهيل نجاح المشروع، والذي يشرف على تحضيره والتجهيز له مجموعة كبيرة من العاملين داخل النادي، بهدف مشاركة الأجر والثواب من وراء هذا المشروع المقام خلال أيام شهر رمضان الفضيل، مع حرص من إدارة النادي على عدم الظهور إعلامياً للحديث عن المشروع الذي يحقق نجاحاً كبيراً في الأيام الأولى من شهر رمضان.

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