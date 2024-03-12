مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني الجمعة



أعلن نادي اتحاد كلباء عن تنظيم مهرجان كلباء الرمضاني والذي ينظمه مجلس إدارة النادي في الفترة من الجمعة المقبل 15 مارس وحتى 23 الجاري تحت شعار ( رياضة وثقافة ومجتمع )، ويتضمن المهرجان إقامة بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة رباعيات الكرة الطائرة، وفعاليات رياضية اجتماعية وثقافية وتم رصد ميزانية قدرها 120 ألف درهم كجوائز للفائزين في مختلف المسابقات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بحضور راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء ونائبه عبد الله أحمد الأميري وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الرعاة والشركاء وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام ومدير المهرجان والدكتور سيف الزعابي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بنادي كلباء.

وخلال المؤتمر قدم رئيس مجلس إدارة النادي شكره لمجلس الشارقة الرياضي لرعايته ودعمه لنادي كلباء ومهرجان كلباء الرمضاني وذلك لإنجاح كافة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي واستقطاب المواهب الشبابية في الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيداً بالأثر الإيجابي الذي تسهم به هذه التظاهرات الرياضية في ملامسة طاقة الشباب، وأثرها الكبير في خلق مناخ إيجابي قائم على روح المنافسة الشريفة، إضافة لدورها المتميز في غرس قيم المثابرة والرقي والتعاون الشبابي والإنساني بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن المهرجان سينطلق في الخامس من رمضان بمشاركة 12 فريقاً ضمن خماسيات كرة القدم تم تقسيمها إلى مجموعتين، وسيحصل صاحب المركز الأول على كأس البطولة وجائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم، والمركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، فضلاً عن جوائز فردية للهداف، وأفضل لاعب، وأفضل حارس في البطولة.



وفيما يتعلق بمنشط الكرة الطائرة والذي يشارك فيه 5 فرق يحصل الأول على 15 ألف درهم والوصيف على 10 آلاف، ويشهد المهرجان فعاليات ثقافية ومجتمعية وورشاً ومجالس رمضانية رياضية واجتماعية وعدداً من الفعاليات المصاحبة ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي.

بدوره أعلن عبد الرحمن الدرمكي مدير مهرجان كلباء الرياضي عن رصد اللجنة المنظمة لجوائز يومية متنوعة للجمهور بالإضافة لإقامة بعض الفعاليات والمسابقات، ويشرف على مباريات كرة القدم والطائرة حكام معينون من قبل اتحاد كرة القدم واتحاد الطائرة الذين نوجه لهم الشكر على التعاون ومن خلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن قميص البطولة الذي صممته إحدى شركات الملابس الرياضية العالمية إلى جانب تصميم ملاعب المهرجان بمواصفات عالمية من قبل شركة وي سبورت، وتم إجراء القرعة في ختام المؤتمر وتوزيع الفرق على المجموعات.

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