رمضان.. ذكريات حاضرة

تستعيد الذاكرة خلال شهر رمضان الكريم الكثير من التفاصيل الجميلة في مراتع الطفولة، تلك الذكريات التي نراها عادية كل يوم ولكن رمضان له ذكريات مميزة.

تفاصيل رمضان في طفولتي حاضرة، كانت والدتي كعادة الأمهات تهتم بجميع التفاصيل وتحرص على الاستعداد لهذا النمط المختلف وكنت أشاركها تلك الطقوس منذ طفولتي.

حيث كانت تعلمني ذلك بكل حب وشوق الأمهات، كنت أساعدها في طفولتي في تنظيف المنزل والسجاد وتحميص البهارات والقهوة وتجهيز حب الهريس والذهاب معها لشراء مستلزمات «مير رمضان». كان شهر رمضان قصصاً تروى وتحكى ولا تزال بعض العادات حتى الآن وإن اختلف الوقت والزمن. كانت الجلسات النسائية اليومية التي تقام بعد صلاة التراويح وكلها جلسات سرد لحكايات الماضي.

كما كانت عادة تبادل أطباق الطعام حاضرة وأذكر أن والدتي كانت ترسلني بصفة يومية للجيران بأطباق الطعام من اللقيمات والهريس والثريد وغيرها وأعود بكل فرح محملة بالكثير من الأطباق من الجيران.

وكانت ترسل الأطباق إلى المسجد لإفطار المصلين، كما كانت تعودنا ونحن صغار على صيام رمضان وتحمله وقراءة القرآن، وكنا في شهر رمضان في طفولتنا نلعب الكثير من الألعاب مع فتيات الجيران وكان صدى تلك الأغنيات لا نزال حاضرة في ذهني.



كبرنا وإن تغيرت بعض التفاصيل وصارت لنا حياة مختلفة عن الماضي ولكن هناك أموراً وطقوساً نمارسها في شهر رمضان الفضيل فما زلت أساعد والدتي في المطبخ وصرت أبحث عن الأكلات الجديدة المختلفة حتى أتعلم كيفية طبخها، وما زلنا نتجمع حول مائدة الإفطار مع الأسرة نتبادل الذكريات ونتحدث كثيراً عن أطباق الطعام.

وربما نأتي على ذكر بعض المسلسلات التلفزيونية، في رمضان فرصة لزيارة الأرحام وصلة القربى وزيارة الجيران ومساعدة المحتاجين والتواصل المجتمعي ومشاركة الأطباق والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني والمحبة، في رمضان أسجل كل تلك التفاصيل التي لا نراها في حياتنا اليومية من أحداث وذكريات ومحبة وتفاصيل دقيقة، رمضان شهر مختلف عن بقية الأشهر، هو شهر التغيير والإنسانية.