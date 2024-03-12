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1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ثانية جلسات رمضان

3/12/2024 9:18:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات ثانية جلسات شهر رمضان المبارك، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

توزعت السيولة بواقع 935.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و243.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 334.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.6 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.581 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 248.68 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 71.5 مليون درهم وأقفل عند 15.82 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً أكثر من 45.9 مليون درهم ليقفل عند 5.7 درهم بارتفاع 1.8%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار للتطوير" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.1 مليون درهم ليغلق عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 29.6 مليون درهم وأقفل دون تغيير عند 16.95 درهم، ثم "جي أف اتش" بسيولة 29.3 مليون درهم، ووصل إلى 1 درهم مرتفعاً بنسبة 4.16%.

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