مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 ينطلق 19 أبريل

تنطلق الدورة الثالثة من "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024" في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - عودة معرض" GameExpo"وقمة "GameExpo " حيث يمكن للجمهور استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً ولقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية المتنوعة وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

وتعد دورة العام الحالي من المهرجان هي الأكبر والأطول حيث ستقدم تجارب ألعاب وبطولات متميزة عديدة للرياضات الرقمية بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية.

وتشمل المناطق الجديدة ضمن المهرجان منطقة العائلات التي توفر للاعبين الشباب وعائلاتهم فرصة التنافس في مجموعة من الألعاب المميزة ..فيما تضم منطقة" Electric Avenue"مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشاق التكنولوجيا.

ويجمع المهرجان قطاعاً واسعاً من صناعة الألعاب بدءاً من المطورين المحليين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وتتضمن قمة" GameExpo" أيضاً مسرحاً يضم متحدثين من ذوي الخبرة ومنطقة للمعارض ومنصة للتواصل بين المتخصصين في الصناعة للعثور على شركاء تجاريين جدد ومسابقة لعرض الابتكارات من قبل المطورين المستقلين مدعومة من" Meet2Match"وهي منصة تساعد الضيوف على تنظيم الاجتماعات.

وتقدم الدورة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية جدولاً مليئاً بالفعاليات والأنشطة المجانية والمتاحة بتذاكر.

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