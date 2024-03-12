مصر.. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر والفدية لهذا العام



أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وكذلك قيمة الفدية لمن لم يستطع الصوم ولا القضاء.

وفي ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

يذكر أن قيمة زكاة الفطر كانت 15 جنيها في رمضان 2022، وبلغت 30 جنيهًا لرمضان 2023، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 35 جنيها هذا العام.

أما فدية الصوم فكان الحد الأدنى لها 20 جنيهًا رمضان 2023، وبلغ الحد الأدنى لها 30 جنيهًا هذا العام.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعا- ظروفا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.