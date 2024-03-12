طرق دبي تكرم أفضل 100 سائق مركبة أجرة مثالي للفترة حتى الربع الثالث من 2023



كرمت هيئة الطرق والمواصلات (100) (سائقاً مثالياً) من سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلة الهيئة ضمن جائزة التميّز لقطاع مركبات الأجرة، للفترة من بداية عام 2023 ولغاية الربع الثالث من العام ذاته. وقد جرى حفل التكريم في المبنى الرئيس للهيئة وحضره أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ونبيل يوسف آل علي مدير إدارة شؤون السائقين، رئيس فريق متابعة تطبيق جائزة التميز لمركبات الأجرة في الهيئة بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات وممثلي شركات الامتياز لمركبات الأجرة.

وقال أحمد بهروزيان: " استحق كُلُّ السائقين المُكَرَّمين وعن جدارة لقب (السائق المثالي) لنجاحهم في أداء مهامهم بجودة واتقان، والتزامهم بمعايير التميز المقررة للجائزة. حيث تحرص الهيئة على الاستناد إلى آلية تقييم خاصة وذلك وفقاً للإصدار الثاني من سياسة جائزة التميز لمركبات الأجرة التي تتضمن معايير ونقاط أهمها خلو ملف السائق من الشكاوى الصحيحة ضده، وخلو ملفه من المخالفات المرورية، ومن الحوادث المرورية المتسبب فيها السائق نفسه، وكذلك خلو ملفه من مخالفات الجودة. وقد تميزت إجراءات التقييم بالشفافية وذلك من خلال تشكيل (فريق متابعة) ومخاطبة شركات الامتياز لترشيح المتميزين".

وأضاف بهروزيان: "تهدف الجائزة، إلى تطوير خدمات المتعاملين وخلق بيئة تنافسية السائقين والشركات، لرفع مستوى السلامة المرورية والتوعية بها، وإسعاد المتعاملين وتحفيز السائقين وتشجيعهم على التميز والالتزام لتحقيق أعلى معايير الجودة والريادة في تقديم الخدمات بجودة عالية، تعكس المكانة العالمية التي تتبوأها بها إمارة دبي".

وأشاد بهروزيان بالتنافس الكبير بين شركات الأجرة في دبي، وتثني على الجهود المبذولة من جميع الشركات، والتي كان لها بالغ الأثر في تسجيل نموٍّ قياسيٍّ هو الأعلى خلال السنوات الماضية في قطاع مركبات الأجرة عبر جميع قنوات الحجز الإلكتروني، وتأجير المركبات بالساعات، وخدمة (هلا تاكسي). مؤكداً حرص الهيئة على الارتقاء المستمر بخدمات مركبات الأجرة باعتبارها وسيلة حيوية للتنقل اليومي للسكان في إمارة دبي



بدورهم، أعرب السائقون المكرمون عن امتنانهم وسعادتهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعبّر عن اهتمام الهيئة بشركائها في قطاع مركبات الأجرة وتؤكد على توحيد التوجهات لاستدامة إسعاد المتعاملين والالتزام بأنظمة الهيئة والقوانين المرورية.





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