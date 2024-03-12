«فنية الإلكترونية» تتابع تحضيرات المنتخب للألعاب الخليجية



عقدت اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الاتحاد بإمارة الشارقة برئاسة إبراهيم يوسف عبدالله حسين الخوري وبحضور الأمين العام للاتحاد سعيد علي الطاهر وأعضاء اللجنة محمد البنّاء ومحمد مبارك وحمد قاسم وحمد الحصان وعبدالولي الأنصاري وسكرتير الاتحاد أحمد جمال.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة إبراهيم الخوري أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الفنية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهمة اللجنة الفنية وتمنياته بنجاح أعمال هذا الاجتماع.

وكان من أهم بنود الاجتماع مشاركة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والناشئين والتي ستستضيفها الدولة في الشهر المقبل وتوفير كافة الاحتياجات التدريبية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.

هذا وبالإضافة إلى التحضير الكامل لإطلاق دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية في الفترة المقبلة وتجهيز فرق العمل لمنافسات البطولة.

والموافقة على إطلاق البطولة الرمضانية للرياضات الإلكترونية والتي ستقام بصالة ( تايتن للرياضات الإلكترونية الإلكترونية ) بمدينة الشارقة وستتضمن المنافسات الألعاب التالية: ( تيكن: Tekken ) و ( ستريت فايتر: Street Fighter ) و ( سوبر سماش: Super Smash ) و( كرة القدم الإلكترونية: EA FU24 ) بمجموع جوائز نقدية قدرها 20 ألف درهم.

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