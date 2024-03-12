محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء .. ورفيقتي في درب الخير .. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن
إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة،
مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندق ومنشأة غذائية بدبي .. وبفريق عمل من 5000 متطوع .. 35 مليون شخص استفادوا من البنك منذ إنشائه .. الشيخة هند قدوة في العطاء .. ورفيقتي في درب الخير .. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع".
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