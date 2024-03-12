محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء .. ورفيقتي في درب الخير .. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع



أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن

إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة،

مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندق ومنشأة غذائية بدبي .. وبفريق عمل من 5000 متطوع .. 35 مليون شخص استفادوا من البنك منذ إنشائه .. الشيخة هند قدوة في العطاء .. ورفيقتي في درب الخير .. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع".



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