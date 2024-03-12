قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق طوباس
التاريخ
3/12/2024 9:07:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، شرق طوباس .
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس محمد يوسف بني عودة (28 عاما)، أثناء مروره على حاجز بوابة عاطوف.
وفا
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