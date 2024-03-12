تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

وأوردت الوزارة عبر تلغرام إن ((طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقا. كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب))، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

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