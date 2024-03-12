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تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

3/12/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء) أن طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصا، تحطمت بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.


وأوردت الوزارة عبر تلغرام إن ((طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقا. كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب))، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

الشرق الأوسط

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