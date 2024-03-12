تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء) أن طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصا، تحطمت بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.
وأوردت الوزارة عبر تلغرام إن ((طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقا. كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب))، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
الشرق الأوسط
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