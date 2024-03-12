مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

آرسنال X بورتو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X جيونبك هيونداي موتورز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

الاتحاد السعودي X الهلال السعودي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS AFC



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ساربروكين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X الزمالك – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

زد اف سي X المصري البورسعيدي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 3 HD

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