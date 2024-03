مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

آرسنال X بورتو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X جيونبك هيونداي موتورز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

الاتحاد السعودي X الهلال السعودي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS AFC



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ساربروكين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X الزمالك – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

زد اف سي X المصري البورسعيدي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 3 HD

