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إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

3/12/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي في الجليل الغربي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بصاروخ بركان.


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