إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي
التاريخ
3/12/2024 9:07:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي في الجليل الغربي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بصاروخ بركان.
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