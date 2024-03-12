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تشافي عن مواجهة نابولي: أكبر مواجهة للفريق هذا الموسم

3/12/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بأن مواجهة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي على أرض الفريق تُعد الأهم للنادي خلال الموسم الحالي وذلك في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.
وكان الفريقان تعادلا بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب، حيث يسعى برشلونة في مباراته يوم الثلاثاء للتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2020، بعد أن فشل في التقدم من دور المجموعات خلال آخر موسمين.
وكان آخر انتصار لبرشلونة في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة عندما تغلب على نابولي بنتيجة 3-1 في عام 2020، ونظرًا لموقع الفريق الحالي في المركز الثالث بالدوري الإسباني وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد، أصبح النجاح في دوري الأبطال من أولويات النادي.
وعلق تشافي في المؤتمر الصحفي قائلاً: "هل هذه أهم مباراة في الموسم؟ نعم، هي كذلك بالفعل. نحن مستعدون ومتحمسون. لقد مضت أربع سنوات منذ بلوغنا الدور ربع النهائي ونحن ننظر إلى هذه المباراة بهذا المنظور. نأمل في التغلب على منافس قوي، حتى وإن كان يمر بفترة ليست الأفضل، لكنه فاز بالدوري الإيطالي في عام 2023".
ومع احتمالية فشل برشلونة في الدفاع عن لقبه المحلي، وتلاشي آمال نابولي المحلية بالفعل حيث يقبع الفريق في المركز السابع بالدوري الإيطالي، بفارق 31 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، برز نابولي بأداء أفضل تحت قيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالتسونا الذي تولى المهمة في فبراير، ولم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات له.
وأضاف تشافي: "تحسن نابولي تحت قيادة مدربه الجديد. أتوقع أن يظهر نابولي بشجاعة ويطبق ضغطًا عاليًا. الفريق يمتلك العديد من المواهب. ستكون مواجهة مهمة ضد خصم عظيم، البطل الحالي للدوري الإيطالي".

ملاعب

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