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ضربة موجعة تهدد مشوار مانشستر سيتي قبل 10 جولات على نهاية الموسم

3/12/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عقب تعادله الأحد أمام ليفربول، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة قاسية.
وتمكن "الريدز" من خطف التعادل أمام السيتي، على استاد "أنفليد"، بعدما أحرز جون ستونز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وأدرك أليكسيس ماك أليستير التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.
في الجزائية التي تحصل عليها ليفربول، تعرض حارس السيتي البرازيلي إيدرسون مورايس للإصابة بعد تدخله على داروين نونيز، ورغم أنه حاول استكمال المباراة إلا أنه لم يتمكن وخرج في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، وشارك ستيفان أورتيغا بدلا منه.

ووفقا لـ"Manchester Evening News" فإنه يبدو أن غياب الحارس البرازيلي سيتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع تقريبا، ما يعني غيابه عن مباريات مهمة في البريميرليغ، على رأسها قمة الجولة الـ30 أمام أرسنال، متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن السيتي.
كذلك إن صدقت تلك المزاعم، سيغيب أمام أستون فيلا وكريستال بالاس ضمن الجولتين الـ31 والـ32 من الدوري الإنجليزي، بل وقد تصل صدمة غياب لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في التاسع أو العاشر من أبريل المقبل.
إيدرسون أحد أهم لاعبي كتيبة غوارديولا، لكن رغم ذلك فإن بديله أورتيغا قدم مباراة رائعة أمام ليفربول بعد نزوله، وهو ما قد يخفف من وطأة صدمة إصابة الأول.
يذكر أن الحارس البرازيلي طوال سبعة مواسم مع مانشستر سيتي لم يغب إلا عن 12 مباراة فقط، في ظل ندرة تعرضه للإصابات، لكنها أتت هذه المرة في توقيت غير مناسب.

ملاعب

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