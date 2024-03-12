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غياب النصر ورونالدو عن كأس العالم للأندية 2025

3/12/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد إقصاء النصر من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأس العالم للأندية 2025، النسخة الأولى التي ستشهد مشاركة 32 فريقًا.
وكان النصر قد خسر مباراة الإياب بعد ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، رغم فوزه في مباراة الذهاب على ضيفه العين بنتيجة 4-3، ليتعادل الفريقان بمجموع المباراتين 4-4، ويودع الفريق السعودي البطولة القارية.
ويشكل ذلك ضربة قوية لطموحات كريستيانو رونالدو للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه.
وبذلك، يكون 19 فريقًا قد حسموا مشاركتهم في البطولة المقرر إقامتها في أميركا في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ومن بينهم الهلال وأوراوا ريد دياموندز وبطل نسخة 2024، بالإضافة إلى الفرق الفائزة بدوري أبطال آسيا وأوروبا.
ومن منطقة أوروبا، حسمت 8 مقاعد من أصل 12: تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي كفائزين سابقين بدوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا كأفضل الفرق الأوروبية.
وستشارك أيضاً فرق بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيلية، وكذلك من إفريقيا الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، إضافة إلى مونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون (كونكاكاف) وأوكلاند سيتي.

ملاعب

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