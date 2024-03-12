إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تم الاعلان عن إطلاق سيارات شيري Chery - الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات- رسمياً في الأردن، حيث ستكون "المركزية للوكالات التجارية " الوكيل الحصري لها في المملكة.



وقد اشار المدير العام للشركة السيد احمد الخصاونة ان إطلاق شيري في الأردن يعد خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي لسيارات Chery ، والتي تصل حالياً إلى أكثر من 80 دولة مع قاعده عملاء تتجاوز 12.9 مليون .

ومنذ العام 1999 احتلت "المركزية" مركزا متقدما كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار،

كما و تمتلك و تدير المركزيه للوكالات التجارية بالاضافه لوكاله شيري سته وكالات عالميه ( "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل") .

ما يعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على ايجاد فرص استثمار و عمل للسوق المحلي مما ينعكس ايجابا على مسؤولية الشركة المركزية تجاه المجتمع المحلي بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعّالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.



ستوفر شيري 3 طرازات من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المتطورة والصديقة للبيئة في الأردن وهي ؛ سيارة ARRIZO6 PRO، وسيارة TIGGO7 PRO MHEV، وسيارة TIGGO8 PRO الكهربائية الهجينة، حيث سيخوض محبي هذه العلامة تجربة قيادة لا مثيل لها رفيقة بالبيئة ومنخفضة الكربون، وذلك انسجاماً مع قيم الشركة الأساسية المتمثلة في "البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، إذ تلتزم شيري بمستقبل أخضر ومستدام، مما يجعلها تسرّع في تطوير الطاقة الجديدة والاتصال الذكي والتنقل المشترك والمنصات والأنظمة البيئية.



تجدر الإشارة إلى أن شيري حصلت على جائزه أفضل علامة تجارية صينية لصادرات سيارات الركاب لمدة 20 عاماً متتالية، وهو دليل على جودتها والاعتراف العالمي بها.



مع وصول شيري إلى الأردن، يمكن للعملاء أن يتوقعوا مجموعة متنوعة من السيارات عالية الجودة والمتقدمة تكنولوجياً، وستعمل "المركزية للوكالات التجارية"، على ضمان المبيعات الشاملة وخدمات ما بعد البيع ودعم الخدمة، مما يضمن تجربة مثيرة وسلسة.