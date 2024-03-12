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الخاسر المحظوظ يجبر دجوكوفيتش على وداع إنديان ويلز مبكرا

3/12/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا خسارة مفاجئة أمام لوكا ناردي في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس أمس الاثنين في فوز وصفه اللاعب الإيطالي بأنه "معجزة".
وشارك ناردي البالغ 20 عاما في الجدول الرئيسي للبطولة كخاسر محظوظ، إذ خسر أمام ديفيد جوفين في التصفيات يوم الثلاثاء الماضي، وشارك في القرعة الرئيسية بعد انسحاب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيبيري للإصابة، ليحقق اللاعب الإيطالي الانتصار الأكبر في مسيرته الاحترافية بنتيجة (6-4)، و(3-6)، و(6-3).
وبات نادري المصنف 123 عالميا، أقل لاعب في التصنيف يهزم دجوكوفيتش في بطولة من الأساتذة، أو الغراند سلام، كما أصبح رابع أقل لاعب في التصنيف العالمي يتفوق على مصنف أول عالميا في بطولة من الأساتذة.
وقال ناردي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنه لم يكن أحد يعرفني قبل تلك المباراة.. آمل أن تكون الجماهير قد استمتعت باللقاء. أنا سعيد للغاية".
وأضاف: "لا أعرف كيف تحكمت في أعصابي، هذه معجزة كوني أبلغ من العمر 20 عاما وتصنيفي 100 عالميا وأنجح في الفوز على نوفاك، هذا جنون".
وشارك ناردي في البطولة الختامية للجيل الواعد العام الماضي، ويستعد لمواجهة الأمريكي تومي بول في الدور الرابع غدا الأربعاء.
وبحسب أرقام "أوبتا"، منذ بدء العمل ببطولات الأساتذة عام 1990، أصبح ناردي ثالث خاسر محظوظ يتغلب على مصنف أول عالميا في بطولة للأساتذة وذلك بعد جيرمو كانياس في إنديان ويلز 2007، وبورنا تشوريتش في مدريد 2017.
وأصبح ناردي ثاني إيطالي يتمكن من الفوز على مصنف أول عالميا على الملاعب الصلبة ببطولات الأساتذة، وذلك بعد يانيك سينر أمام كارلوس ألكاراز في نصف نهائي ميامي 2023.

ملاعب

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