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وزير المياه يلتقي مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA

3/12/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA سويونك كيم بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وبحث معها أوجه التعاون المشترك والمشاريع المنفذة والممولة من الوكالة الكورية.
واستعرض أبو السعود الجهود التي يبذلها قطاع المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها ومتلازمة الطاقة والمياه والتي تعد من ابرز التحديات التي يواجهها الأردن مثمنا الدعم الكوري والمتواصل خاصة في تنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي ورفع كفاءة أنظمة التزويد.
وأعرب وزير المياه والري عن تقدير الحكومة الأردنية من خلال وزارة المياه والري /سلطة المياه وامتنانها للدعم المتواصل من الجانب الكوري لقطاع المياه خاصة المشاريع الممول من الوكالة الكورية .













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