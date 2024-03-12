رسالة خير وإرشادات من السير للسائقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت إدارة السير رسالة خير للسائقين في شهر الخير، من أجل طرقات أكثر أمناً.ونشرت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك، عدة نصائح وإرشادات للسائقين تهدف إلى توفير السلامة على الطرقات.

وتالياً الارشادات:



قبل وقت الإفطار خطط لرحلتك المرورية، قبل وقتٍ كافٍ.. حتى تتمكن من الالتزام بالسرعة المقررة على الطرقات، والتي تضمن لك وصولاً أكثر آمنا لمقصدك.



تجنب السرعة الزائدة قبل الافطار، وصولك متأخراً بدقائق لن يحدث فرقاً لمن صام لساعات طويلة تقرباً إلى الله، فكن رحيماً بنفسك والآخرين وتذكر بأن السرعة خطر يهدد سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.



حاول الانتهاء من عملية التسوق في وقت مبكر، وتجنب القيادة في ساعات الذروة واستخدم الطرق البديلة في مثل هذه الأوقات، للتقليل من الضغط المروري على الطرق الرئيسية.



تجنب القيادة اذا شعرت بالنعاس أو التعب، لأن ذلك سيؤثر على مدى تركيزك وانتباهك ، مما قد يعرضك للخطر، وإذا اضطررت لذلك، توقف على يمين الطريق لأخذ قسط من الراحة أو غسل وجهك قبل استكمال القيادة.



تحلى بالصبر أثناء قيادتك للمركبة، فالصيام عبادة نعلي فيها قيم من أهمها التسامح والصبر والمودة بين الناس، بينما لا تمثل القيادة بتهور واستعجال أياً من هذه القيم.



تجنب ايقاف مركبتك بشكل يعيق حركة الطريق في الأسواق، والأماكن العامة، ولنلتزم جميعاً بالابتعاد عن مظاهر الانفعال والعصبية تجنباً للوقوع في الحوادث المرورية .



تأكد من إجراء الصيانات الدورية المطلوبة لمركبتك، لتجنب أي أحداث غير متوقعة على الطريق.

قيادة مركبتك حسب السرعة المقررة للطريق، والتزامك بالمسارب، وبباقي قواعد المرور، لن تبطئ من وصولك، بل سترفع من نسبة السلامة لك وللآخرين.



وفي الختام تذكر رقيب السير صائم مثلك، ويعمل من أجلك فاحرص على التعاون معه وساعده على أداء واجبه.

