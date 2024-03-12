أليشيا كيز تستضيف النسخة الثالثة من مبادرتها“من النساء إلى النساء” في“جدة البلد”

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
استضافت النجمة العالمية أليشيا كيز النسخة الثالثة من مبادرتها الحوارية“من النساء إلى النساء” في جدة ضمن عرض خاص لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم المرأة وقدمت خلاله أغنية كيز الأيقونية“If I Ain't Got You” مع الفنانة ياسمين البيطار، إحدى المتأهلين بمسابقة” إكس بيرفورم” في تناغم أبهر الجمهور.
وشاركت ست نساء سعوديات مؤثرات في الحوار لمناقشة التغييرات المهمة التي تحدثها المرأة في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، حيث أقيم الحوار بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي في بيت زينل بمنطقة البلد التاريخية القديمة في مدينة جدة، والذي فتح أبوابه ليكون ملتقى إبداعياً تتحاور فيه ثقافات وخلفيات متنوعة حول إمكانات المرأة وقدراتها على العطاء والإنجاز.
وقدمت المتحدثات اللاتي يمثلن خلفيات اجتماعية متنوعة خلاصة تجاربهن الملهمة التي تساهم في مسيرة التطور بالمنطقة ودورهن في تعزيز الحياة الثقافية، واستعرضن قصصهن عن الصمود والشجاعة وتحدي الصعاب، وساهمت الجلسة في إلهام الحضور وتسليط الضوء على ما عشنه من انتصارات وما واجهنه من صعاب، لتكون تجاربهن إضاءات على طريق الآخرين.
شهد الحدث الذي استضافته كيز وأدارته المؤثرة السعودية حصة الصانع، مشاركة كل من نورة بنت سعدان وهي فنانة موهوبة قامت بإنشاء جداريات وصممت قطعاً فنية بديعة على جدران أحياء مدينة الخبر، و هدى بيضون وهي فنانة ومصورة سعودية، قامت بتعليم الأطفال المصابين بالتوحد، ورها محرق وهي أول امرأة سعودية، وأصغر عربية، تصل إلى قمة جبل إيفرست، و كوزميكات وهي أول دي جي ومنتجة سعودية، ومشاعل الشميمري مهندسة الطيران السعودية الأمريكية، وهي رائدة أعمال في مجال الطيران، ولديها رخصة الطيران التجاري، ومتحدثة، ومؤثرة.
وأدارت الجلسة حصة الصانع، خبيرة تسويق المبدعة والمؤثرة التي تمثل حلقة وصل بين المجتمعات الغربية والعربية.
وناقشت الجلسة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الطرق التي تغلبت بها نساء على الصعاب، واستراتيجيات الصمود، وكسر الصور النمطية، وتغيير التوقعات والظنون المسبقة، والعقبات التي تواجهها المرأة في سعيها إلى التمكين، وكيفية ارشاد الجيل القادم من القائدات، وتعزيز الفرص المتاحة للمرأة لتحقيق النجاح.
وتألقت كيز في زيها من العلامة التجارية السعودية المعاصرة الفاخرة HINDAMME، من تصميم محمد خوجة.
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