أليشيا كيز تستضيف النسخة الثالثة من مبادرتها“من النساء إلى النساء” في“جدة البلد”

جدة – أصداف نيوز:

استضافت النجمة العالمية أليشيا كيز النسخة الثالثة من مبادرتها الحوارية“من النساء إلى النساء” في جدة ضمن عرض خاص لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم المرأة وقدمت خلاله أغنية كيز الأيقونية“If I Ain't Got You” مع الفنانة ياسمين البيطار، إحدى المتأهلين بمسابقة” إكس بيرفورم” في تناغم أبهر الجمهور.

وشاركت ست نساء سعوديات مؤثرات في الحوار لمناقشة التغييرات المهمة التي تحدثها المرأة في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، حيث أقيم الحوار بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي في بيت زينل بمنطقة البلد التاريخية القديمة في مدينة جدة، والذي فتح أبوابه ليكون ملتقى إبداعياً تتحاور فيه ثقافات وخلفيات متنوعة حول إمكانات المرأة وقدراتها على العطاء والإنجاز.

وقدمت المتحدثات اللاتي يمثلن خلفيات اجتماعية متنوعة خلاصة تجاربهن الملهمة التي تساهم في مسيرة التطور بالمنطقة ودورهن في تعزيز الحياة الثقافية، واستعرضن قصصهن عن الصمود والشجاعة وتحدي الصعاب، وساهمت الجلسة في إلهام الحضور وتسليط الضوء على ما عشنه من انتصارات وما واجهنه من صعاب، لتكون تجاربهن إضاءات على طريق الآخرين.

شهد الحدث الذي استضافته كيز وأدارته المؤثرة السعودية حصة الصانع، مشاركة كل من نورة بنت سعدان وهي فنانة موهوبة قامت بإنشاء جداريات وصممت قطعاً فنية بديعة على جدران أحياء مدينة الخبر، و هدى بيضون وهي فنانة ومصورة سعودية، قامت بتعليم الأطفال المصابين بالتوحد، ورها محرق وهي أول امرأة سعودية، وأصغر عربية، تصل إلى قمة جبل إيفرست، و كوزميكات وهي أول دي جي ومنتجة سعودية، ومشاعل الشميمري مهندسة الطيران السعودية الأمريكية، وهي رائدة أعمال في مجال الطيران، ولديها رخصة الطيران التجاري، ومتحدثة، ومؤثرة.

وأدارت الجلسة حصة الصانع، خبيرة تسويق المبدعة والمؤثرة التي تمثل حلقة وصل بين المجتمعات الغربية والعربية.

وناقشت الجلسة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الطرق التي تغلبت بها نساء على الصعاب، واستراتيجيات الصمود، وكسر الصور النمطية، وتغيير التوقعات والظنون المسبقة، والعقبات التي تواجهها المرأة في سعيها إلى التمكين، وكيفية ارشاد الجيل القادم من القائدات، وتعزيز الفرص المتاحة للمرأة لتحقيق النجاح.

وتألقت كيز في زيها من العلامة التجارية السعودية المعاصرة الفاخرة HINDAMME، من تصميم محمد خوجة.