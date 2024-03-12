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صندوق الإئتمان العسكري يعلن أسماء الرابحين بقيمة 50 دينار

3/12/2024 8:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الإئتمان العسكري أسماء الرابحين في السحب الأولي لجوائز رمضان بقيمة 50 دينار .




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