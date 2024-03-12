صندوق الإئتمان العسكري يعلن أسماء الرابحين بقيمة 50 دينار

صندوق الإئتمان العسكري يعلن أسماء الرابحين بقيمة 50 دينار
التاريخ
3/12/2024 8:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن صندوق الإئتمان العسكري أسماء الرابحين في السحب الأولي لجوائز رمضان بقيمة 50 دينار .
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