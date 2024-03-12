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نادين نجيم تفاجئ جمهورها في أول أيام رمضان

3/12/2024 8:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها في أول أيام شهر رمضان الكريم، بالكشف عن أول مشاريعها في عالم الجمال والتجميل.
وأعلنت نجمة مسلسل "2024" المرتقب عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، عن ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها باسم "نادين نجيم بيوتي"، قريباً في الأسواق.


وكتبت نادين منشوراً مطولاً عبر حسابها على منصة إكس، تشرح فيه تفاصيل مشروعها الجديد، الذي استغرق 3 سنوات، تشرف خلالها على أدق التفاصيل المتعلقة بمستحضرات التجميل، متمنية أن يحظى بإعجاب متابعيها وجمهورها عقب طرحه بالأسواق قريباً.

وأكدت نادين أن مشروعها ليس وليد اللحظة، بل يخرج من رحم قصة قاسية عاشتها نادين ضمن رحلتها في الحياة، مليئة بالجهد والانكسار والحزن والضعف والخذلان، لتمنح الأمل والقوة والدعم للنساء.

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