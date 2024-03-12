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وزيرة خارجية بلجيكا: لا يمكن أن نبقى سلبيين إزاء غزة

3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب إنه "لا يمكن أن نبقى سلبيين إزاء غزة ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد".
وأضافت لحبيب هناك مأساة إنسانية في غزة وتهديد وشيك بالمجاعة والأطفال يموتون بالفعل بسبب سوء التغذية، مشددة على أهمية حماية المدنيين في غزة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.













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