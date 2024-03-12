وزيرة خارجية بلجيكا: لا يمكن أن نبقى سلبيين إزاء غزة

وزيرة خارجية بلجيكا: لا يمكن أن نبقى سلبيين إزاء غزة
التاريخ
3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب إنه "لا يمكن أن نبقى سلبيين إزاء غزة ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد".
وأضافت لحبيب هناك مأساة إنسانية في غزة وتهديد وشيك بالمجاعة والأطفال يموتون بالفعل بسبب سوء التغذية، مشددة على أهمية حماية المدنيين في غزة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
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